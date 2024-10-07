«Зачем переделывать»: Войтинский рассказал о принципах работы Кологривого

Для артиста это была первая главная роль.

Актер Никита Кологривый сыграл свою первую главную роль в фильме «По щучьему велению». Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, он на все соглашался. Об этом 5-tv.ru рассказал режиссер фильма Александр Войтинский в рамках деловой программы на международном фестивале зрительского кино «КиноБраво».

Съемки кинокартины проводились в Карелии, на Урале и Сибири в разное время года, чтобы застать как зиму, так и лето. Многие действия в фильме проходили на природе. И Кологривому временами было сложнее всего, поскольку приходилось прыгать в холодную воду для хорошего кадра. Но актер соглашался на все, хоть и не всегда с первого раза.

«И в холодную воду прыгать приходилось. И по несколько дублей. И на все на это Никита соглашался. На что-то он соглашался не сразу. И даже, может быть, приходились как-то его убеждать, мотивировать, доказывать, что это очень важно. Ему казалось, что все уже сделано, что дубль был прекрасный, зачем это переделывать», — вспоминал Войтинский.

Однако, он считает, что сейчас было бы немного труднее работать с Никитой, и уговаривать его выполнить некоторые действия. Ведь он уже успел засветиться в других успешных проектах, получить громкую популярность и «вошел во вкус».

«Эти нотки уже были, но он очень здорово и очень дисциплинировано себя вел на самом деле. И ему было непросто, и он на все был готов. Он из тех, кто с удовольствием, в принце, лезет. Просто ему кажется, что дублей хватит, а режиссеру кажется, что не хватит. Так тоже бывает», — отметил режиссер.

По словам Войтинского, у Кологривого не проявлялись задатки шоумена. Он был социальным и народным человеком, чей буйный нрав хорошо вписались в образ Емели и окрасил этого персонажа.

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