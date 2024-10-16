«Питьевой воды нет»: как не умереть от обезвоживания, потерявшись в открытом море

Уникальная история спасения накануне потрясла россиян — Михаил Пичугин стал единственным из троих пассажиров, кто смог пережить два месяца дрейфа на лодке в Охотском море.

История выживания туриста Михаила Пичугина в Охотском море после двухмесячного дрейфа — уникальный случай. Об этом рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, причиной подобных ситуаций обычно становится либо испортившаяся погода, либо поломка техники.

«Их задача была пройти порядка 150 километров. На машине это немного, на лодке это достаточно серьезное расстояние, которое проходится за несколько часов. За этот период может подуть сильный ветер, начаться шторм, пойти очень сильный ливень, потеряться видимость», — пояснил Халилов.

Эксперт добавил, что при отсутствии средств навигации и в условиях шторма на море лодку с туристами могло отнести в сторону.

«То, что вообще оказался выживший человек — это уникальная история. Такие истории происходят — редко, конечно, они являются очень резонансными», — говорит Халилов.

Он отметил, что в море найти людей очень сложно. Этих туристов искали две недели, причем при помощи спасателей из Японии. Вскоре поисковые работы были остановлены, так как шансы на то, что люди еще живы, были крайне малы.

«Несмотря на то что вокруг очень много воды, ты находишься в море, питьевой воды нет. Если же идет дождь, то можно собирать воду. Если есть какие-то снасти, можно попытаться поймать рыбу», — отметил Халилов.

Эксперт подчеркнул, что сделать это не так легко.

Он отметил, что обычно люди при отсутствии воды, еды и теплой одежды погибают в течение двух недель.

В данном случае человеку может помочь лишь сила воли и духа, говорит он. Особенно, если учесть тот факт, что мужчина долгое время находился на лодке рядом с телами своего погибшего брата и племянника — все это морально очень тяжело.

По мнению Халилова, эта история спасения, как и другие, подобные ей, должна заставить многих моряков более обдуманно выходить в открытое море и брать с собой достаточное количество воды, еды, медикаментов, а также средств для подачи сигналов бедствия.

Кроме того, важно всегда иметь на борту мощные фонари, с помощью которых в случае необходимости можно будет подать сигнал ночью. Одной лишь яркой одежды мало для того, чтобы спасатели могли заметить человека. Кроме того, важно всегда следить за прогнозом погоды и за своим ресурсом.

Чудесное спасение

Ночью 15 октября стало известно, что один из трех пассажиров дрейфовавшей почти два месяца лодки в Охотском море выжил.

Известно, что два брата и сын-подросток одного из них на судне катамаранного типа «Байкал 470» выдвинулись 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через какое-то время связь с ними была утеряна. Местоположение судна все это время оставалось неизвестным.

Дальневосточная транспортная прокуратура, которая контролирует ход расследования, сообщает, что пропавшие были обнаружены 14 октября.

Лодку удалось засечь в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки.

Сергей Пичугин и его 15-летний Илья были найдены погибшими. Выжить удалось только младшему брату Сергея — Михаилу. Он находится в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. После пострадавшего и тела погибших доставили в Магадан.

Как рассказал источник 5-tv.ru, Пичугина пока поместили в реанимационную палату местной больницы. Врачи собираются понаблюдать за ним. Ему также дали седативное. Сейчас он находится в сознании, состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает. Травм у Пичугина нет, но есть сильнейшее истощение.

При этом исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев в беседе с 5-tv.ru подтвердил, что пациент более менее стабильный. Медики уже оформили в приемном отделении необходимые документы. В реанимационном отделении врачи будут заниматься дальнейшем обследованием.

«Это обследование органов грудной клетки, измерение давление, мониторирование, кардиограмма снимается, то есть полный спектр анализов надо взять посмотреть. Скорее всего, это переохлаждение длительное», — сказал Леднев.

Он подчеркнул, что делать прогнозы и назначать дальнейшее лечение Пичугину можно будет только после проведения полного обследования. По словам Леднева, до тех пор невозможно остановить и степень обезвоживания.

Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Восточным межрегиональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Лишний вес помог

В случае со спасенным туристом большую роль также сыграл его лишний вес. Известно, что этот мужчина потерял 50 килограммов от своего тела за время пребывания в море.

«Чем толще человек, тем выше шансов у него продержаться на эндогенном питании: когда организм переходит на питание своими тканями — мышечными, жировыми. Все это может дать человеку шансы на спасение», — поясняет эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

С ним соглашается заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Намжил Цыбиков.

В беседе с 5-tv.ru он объяснил, что у человека с нормальным индексом массы тела шансов на выживание в экстремальных условиях больше. Дело в том, что в таких ситуациях необходима мощная защита организма — резистентность. Она определяется следующими факторами: генетическая составляющая, образ жизни, преморбидный фон.

«При нормальном весе включаются механизмы резистентности большое шансов возникает для выживания в экстремальных условиях. Основная система, которая защищает наш организм — это, безусловно, иммунная система. Она включается в экстремальном состоянии быстро, срочно. Если человек имеет нормальный вес, она включается быстрее, это однозначно», — объяснил эксперт.

Профессор напомнил, что избыточный вес всегда опасен, ведь при нем очень легко возникают тромбозы. Низкий индекс массы тела тоже представляет угрозу. В этом случае будет развиваться нарушение системы гемостаза в экстремальном состоянии.

Однако россиянину, который смог выжить в Охотском море, помог именно лишний вес, считает Намжил Цыбиков. В этих экстремальных условиях у мужчины выходила собственная вода из организма, а этом позволило «сгладить» эффект патологического обезвоживания.

«Дело в том, что у него происходил процесс так называемого липолиза — процесс разрушения жира. Во время липолиза обязательно освобождается связанная с с жиром вода, поэтому обезвоживание на нем сказалось менее пагубно, чем на его друзьях, которые были нормальной массы тела. Я считаю, что в этих условиях он выжил благодаря избыточному весу», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена рассказала про спасение и выживание пропавшего в море Пичугина. По ее словам, он пил дождевую воду, ел быстрорастворимую лапшу и выловленную в море рыбу. Аксенова также рассказала, что путешествие не было спонтанным. Мужчины готовились к нему около года. Пичугин специально ради этого купил лодку и мотор. Екатерина подметила, что водное судно было надежным.