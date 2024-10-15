«Один из троих»: бывшая жена раскрыла детали спасения пропавшего в море Пичугина

Сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, однако он потерял половину своего веса.

Бывшая жена дрейфовавшего два месяца в открытом море Михаила Пичугина Екатерина заявила, что ее экс-супруг потерял половину веса. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Михаил, его брат Сергей и племянник поехали 4 числа на Шантарские острова отдыхать, посмотреть на китов. Посмотрели, вернулись 9 числа, должны были плыть обратно на Сахалин. 9 отплыли и на связь больше не выходили», — рассказала Екатерина.

По ее словам, в открытом море мужчины провели 66 дней.

«Следователь позвонил вчера в восемь вечера, сказала, что судно их нашли, что Михаил живой один из троих», — отметила собеседница.

Поговорить с бывшим мужем Екатерине не удалось, он находился в тяжелом состоянии. Сейчас же, по ее информации, состояние Михаила удалось довести до удовлетворительного. При этом женщина отметила, что в открытом море он потерял 50 килограммов, а это половина от его прежнего веса.

Михаил Пичугин два месяца провел в открытом море

В Охотское море Михаил, его брат Сергей и племянник Илья вышли 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Сергея и Илью нашли погибшими.

Выжить удалось только младшему брату Михаилу. Он находился в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших уже доставили в Магадан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Михаилу Пичугину два месяца удалось выживать в открытом море.