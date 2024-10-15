Российские виноделы переходят на отечественное сырье

Для развития отечественного виноделия страна должна перейти на отечественную базу микроорганизмов, в том числе дрожжей. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, научная основа для такого перехода уже сформирована. По указу президента создан Центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Отрасль должна стать высокотехнологичной, опираться на российское сырье и разработки.

«Это же все в Советском Союзе было! Надо поднять эти все базы данных — как мы сейчас делаем пилот в Краснодарском крае, а дальше он потихоньку расширится, когда будет общий подход на все остальное. К тому времени там все восстановится и все будет нормально», — предполагает Михаил Ковальчук.

Хорошими перспективы развития отрасли видят и в Ассоциации виноградарей и виноделов России.

«У нас порядка 60% рынка вина занимает отечественное вино, растет площадь виноградников, уже 103 тысячи гектаров, что очень хорошо. Но мы считаем, что нужно, минимум, вдвое больше. Для этого введено понятие „виноградопригодных земель“, чтобы они, эти земли, не застраивались, но здесь, опять же, нужна научная экспертиза», — говорит председатель правления организации Дмитрий Киселев.

Перспектива развития отрасли специалисты обсудят в рамках 3-го винодельческого форума. Он состоится в Москве 7 и 8 ноября.

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