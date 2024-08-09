Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов не признал вину по делу о взятках

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов отказался признавать свою вину во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом журналистам ТАСС сообщила его адвокат Марина Финкель.

Представитель чиновника настаивает, что тот никакого имущества от бизнесмена Левы Мартиросяна не получал, содействие по заключению госконтрактов не оказывал, в связи с чем коррупционером себя не признает.

«Материалы уголовного дела не содержат каких-либо процессуальных документов, в которых наш подзащитный давал бы изобличающие кого-либо показания, в том числе и в отношении Мартиросяна. Мы намерены использовать все предусмотренные уголовно-процессуальным законом способы защиты и доказать невиновность Юрия Васильевича», — подчеркнула Финкель.

Юрист добавила, что намерена оспорить в кассационном суде решение оставить Кузнецова под стражей. Накануне Второй Западный окружной военный суд отправил чиновника обратно в СИЗО, но все же сократил срок ареста на месяц, то есть до 12 сентября. Генерал-лейтенант сотрудничает со следствием, исправно дает показания, дважды его допрашивали.

Юрий Кузнецов был задержан 14 мая 2024 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, с 2021 по 2023 годы он работал начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ и получал откаты от представителей коммерческих организаций за определенные услуги. Один из предпринимателей, работавший с кадровиком — Лева Мартиросян, он также находится под арестом.

Ранее 5-tv.ru подсчитывал размеры взятки, которая погубила его карьеру и сделала уголовным преступником.