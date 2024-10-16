Здоровый дух: перед государством стоит задача сберечь психическое здоровье россиян

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

В России займутся заботой о психическом состоянии граждан

Здоровый дух: перед государством стоит задача сберечь психическое здоровье россиян

Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

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Это делается с целью повышения средней продолжительности жизни.

Власти России обеспокоены психическим здоровьем россиян, в особенности тех, кто переболел коронавирусом. Об этом сообщает издание URA.RU.

Вице-премьер Татьяна Голикова на недавнем выступлении заострила внимание на том, что психически здоровые граждане положительно влияют на экономическую и социальную обстановку в России.

«Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача — повышение продолжительности жизни к 2030 году не менее чем до 78 лет и до 81 года — к 2036 году. При этом речь идет о качестве жизни, ее наполненности разносторонним общением и интересными событиями. В связи с этим научные исследования и практическая работа по внедрению технологий сбережения психического здоровья становятся значимыми компонентами национальных проектов», — заявила государственный деятель.

Как объяснили эксперты изданию, люди, живущие полноценной жизнью, лучше работают, вследствие чего экономика страны развивается активнее. В интересах государства — заботиться о ментальном состоянии собственных граждан, чтобы стать более конкурентоспособным на мировой арене. По мнению специалистов, важно работать со всеми группами населения, как имеющими проблемы с психикой, так и с теми, кто находится в зоне риска или теми, кто полностью здоров.

В зоне риска сегодня находятся те, кто перенес COVID-19, так как к списку его долговременных последствий относятся снижение умственной работоспособности, ухудшение памяти и концентрации внимания. Это может привести к возникновению болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и прочих тяжелых заболеваний.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, что расходы российского бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%.

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