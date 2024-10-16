Девятилетний мальчик зарезал более 20 животных на ферме в Бразилии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 59 0

Он подробно рассказал, как расправился с ними, и заверил, что совершает подобное не первый раз.

Девятилетний мальчик зарезал более 20 животных на ферме в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ton Molina

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Девятилетний мальчик зверски убил 23 животных на ферме в Бразилии. Инцидент произошел 13 октября. Об этом сообщает издание CNN.

Ребенок проник на небольшую ферму около шести часов вечера. На камерах видеонаблюдения видно, как малолетний преступник вместе с собакой перелезает через забор и в течение 40 минут находится на территории заведения.

Среди убитых им животных — 20 кроликов и три морские свинки. Мальчик своей вины не отрицает. Напротив, он подробно рассказал, как расправлялся с животными, и заверил Бренду Алмейд, хозяйку фермы, что для него это не первый раз.

«Когда полиция прибыла сюда на место происшествия, мы вошли. Он (полицейский. — Прим. ред.) попросил меня осмотреть животных, но все они были мертвы. Мы думали, что собака убила всех кроликов, но увидели, что укусов не было», — рассказала хозяйка фермы.

Интересно, что за день до совершения преступления мальчик был на месте будущей резни. 12 октября в Бразилии отмечается День защиты детей, и ферма устроила по этому случаю праздник, где присутствовал и малолетний убийца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат Баженов рассказал о запрете животных в цирке.

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