Россияне массово жалуются на отравление зефиром

Сегодня стало известно о новых случаях отравления зефиром, партию которого несколько дней назад изымали из сети магазинов «ВкусВилл». Теперь этот товар убирают с прилавков в «Перекрестке» и «Пятерочке», но производитель отрицает, что мог допустить ошибку на производстве. И как ни странно выдвигает версию халатности самих покупателей, якобы, слишком много едят, а в составе опасный мальтит. Что это за добавка и действительно ли причина в ней — разбиралась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Передозировка от зефира. Популярное лакомство, которое можно без опаски давать даже детям, вдруг оказалось совсем не безобидным. В сети десятки жалоб от покупателей.

«Было ужасное расстройство, теперь понятно, из-за чего»;

«Проводить так выходной я не планировала. Живот болел как никогда», — именно так реагировали люди в соцсетях.

На первый взгляд, это обычный зефир. Его отличие лишь в том, что в составе нет сахара. Вместо него — пищевая добавка под названием мальтит. Очень распространенный сахарозаменитель, один из многих. И, предположительно, именно он стал причиной массовых проблем с пищеварением у покупателей.

«Он плохо абсорбируется в стенках кишечника, то есть плохо всасывается. Почему отравления происходят — это значит очень много надо съесть. Это не кишечная какая-то инфекция — это просто побочный эффект передозировки еды», — заявила врач-диетолог-гастроэнтеролог Юлия Каковина.

На подмосковной фабрике, где производят этот зефир, о недовольстве покупателей знают. Но жалобы считают абсолютно необоснованными. Более того, сами жалуются на ущерб деловой репутации. Говорят, что готовят иск к тем, кто безосновательно критикует их продукцию.

«Кто обратился в какое-то медучреждение? Где у нас заключение о том, что именно отравились нашим зефиром? Вот конкретно пусть они дают мне справку, что они обращались в больницу, тогда мы будем о чем-то говорить», — заявила гендиректор кондитерской фабрики «Сокол» Любовь Рогова.

Мальтит — его полное химическое название «мальтитол» — это сладкий органический спирт. В пищевой промышленности его используют уже больше полувека. Потому что он доступный (его делают из кукурузы), недорогой и почти такой же сладкий как сахар. Его добавляют в продукты для людей, больных диабетом. Но потреблять в больших количествах нельзя. Сорок пять граммов в сутки — максимум. Примерно столько мальтита и содержится в одной штуке зефира.

«Когда такие продукты с заменой сахара на сахарозаменители покупает человек, больной сахарным диабетом, или человек с инсулин-резистентностью, он уже хорошо с этими продуктами знаком, и он уже знает безопасную норму потребления», — заявила технолог Зинаида Руденко.

Но здоровые люди об этом могут не знать. Многие ли из нас вчитываются в этикетки и разбирают состав? Олег Волгин — один из тех, кто недооценил опасность. Говорит, видел предупреждение на упаковке — «рекомендованная порция — одна-две штуки в день», но до этого съедал чуть ли не по пачке и без последствий.

«Съел три штучки. И после этого часа на три я пропал. Не думаешь, когда покупаешь такие вещи, просто зефир, что может так быть», — рассказал пострадавший Олег Волгин.

То есть версия отравления некачественным товаром настолько же возможна, как и версия о переедании. Это как выпить один бокал вина или пять. Вроде продукт качественный, а эффект сильно отличается.

Единственное, что настораживает, что отравления только сейчас, а мальтит используется в пище уже много лет. Тут появляется еще одна версия — возможно, концентрация превышена на производстве. На этот вопрос смогут ответить только эксперты Роспотребнадзора, которые сегодня уже побывали на заводе. Пока же торговые сети эту марку зефира для диабетиков с прилавков убрали.