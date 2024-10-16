«С божьей помощью»: Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить в море

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 32 0

Михаил Пичугин пришел в себя и рассказал, как ему удалось выжить

Фото, видео: 5-tv.ru

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Со своими близкими выживший еще не общался.

Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал в Охотском море с телами своих погибших родственников на борту небольшого судна, пришел в себя в больнице. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Пичугин рассказал, как ему удалось выжить.

«С божьей помощью. Если меня корабль „Ангел“ спас», — отшутился Михаил.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он постепенно приходит в норму и уже может вполне членораздельно разговаривать. Врачи определяют состояние Михаила как удовлетворительное. Мужчина пока остается в больнице. С ним уже начал работать психолог.

С близкими выживший, по своим словам, еще не общался, но им сообщили, где он находится и в каком состоянии.

Заместитель Председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко, навестившая пострадавшего в больнице, пообещала помочь ему и выделить деньги, чтобы мужчина смог улететь домой.

После выздоровления Пичугин планирует похоронить брата и племянника. Мужчина сообщил, что они погибли от истощения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую первую помощь оказали спасенному в Охотском море мужчине.

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