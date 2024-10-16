В Турции нашли тело пропавшей гражданки России

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

РИА Новости: посольство РФ в Турции подтвердило обнаружение тела россиянки

В Турции нашли тело пропавшей гражданки России

Фото: www.globallookpress.com/

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Женщина вышла из дома 8 октября, с тех пор родные искали ее.

Полиция Турции нашла тело гражданки России, которая пропала 8 октября в провинции Орду на черноморском побережье страны. Об этом сообщило DHA.

Пропала 57-летняя Маргарита Караджа после того, как вышла из дома в уезде Алтынорду 8 октября. Родные сообщили о ее пропаже в тот же день и распространили в сети информацию.

Спустя почти неделю полицейские нашли тело пропавшей в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду. Причины смерти женщины не уточняются. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Посольство России в Анкаре подтвердило обнаружение тела Караджи, передает РИА Новости. Указывается, что ее дочь обратилась в диппредставительство 12 октября с просьбой оказать содействие в розыске. Тогда консульские сотрудники связались с муже Караджи и братом.

«Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа Х. Караджа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду», — сообщили в посольстве.

Сотрудники посольства оказывают содействие родственникам погибшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновске пенсионер застрелил соседей из-за громкой музыки. Мужчина был ранен ответным огнем полицейских и вскоре скончался. Правоохранители выясняют подробности инцидента.

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В Турции нашли тело пропавшей гражданки России

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