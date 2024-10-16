Надеялись до последнего: родные сами ездили к Охотскому морю в поисках Михаила Пичугина

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Мужчина, его брат и племянник отправились в, казалось, краткосрочное плавание два месяца назад. К несчастью, подросток и его отец до спасения не дожили.

Фото, видео: 5-tv.ru

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова встретилась с семьей мужчины, выживавшем два месяца в Охотском море, и узнала, кто эти люди, мысли о которых его поддерживали, и как они сами справлялись с бедой.

Семья Михаила всегда была дружной. И сейчас, когда пришла беда, тоже объединились, чтобы поддержать маму Михаила и Сергея, погибшего в Охотском море.

На этом катамаране могла быть и дочь Михаила София, но едва ли не в последний момент отказалась от путешествия.

«Я могла отправиться. Мне предложили, когда я туда приехала за месяц до, вот когда они поехали. Посмотреть на китов, типа они красивые. Я сразу не захотела ехать», — призналась София.

По словам родственников, Михаил и сам хотел все отменить. Настоял брат Сергей. Его бывшая теща тоже пыталась помочь с поисками.

«Я уже рассматривала прямо все видео, думаю, может еще какая-нибудь туристическая группа там была, может, случайно засняли. Может там что-то знали… ничего не нашли, ничего», — говорит Любовь Хамаганова.

Екатерина Пичугина рассказывает, какой кошмар пережили в первые дни, когда стало ясно, что родные пропали. Постоянно были на связи с МЧС, просили, чтобы поиски не останавливали. Жена Сергея даже сама ездила к месту, откуда отплыли ее муж с сыном. Безрезультатно.

«Да, сама летала, получается. Брат у нее на СВО, он приезжал, с администрации машину ей выделяли, она ездила сама с братом по берегам, какие точки, допустим, ей нужно было посмотреть», — рассказывает Екатерина.

Здесь до последнего верили, что все трое вернутся живыми. Сейчас надеются, что Михаил поскорее поправится и вернется. И, может, успеет к похоронам брата и племянника.

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