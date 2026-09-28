Мать и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Мать и трое детей погибли при пожаре в Алейске Алтайского края. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября. Загорелся частный дом по проезду Юности в городе Алейске. При тушении пожара огнеборцы обнаружили тела хозяйки дома и ее троих детей: 13, 12 и 10 лет.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Криминалисты проводят осмотр сгоревшего здания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в историческом здании Хабаровска произошел пожар. Памятнику культуры 115 лет. Огонь охватил все три этажа деревянного дома. Пострадавших в результате инцидента нет. Специалистам Госпожнадзора МЧС и сотрудникам Испытательной пожарной лаборатории ФПС по краю предстоит обследовать место ЧП и собрать доказательства, чтобы установить причины возникновения огня.

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