Обвиняемый в изнасилованиях P. Diddy подмешивал наркотики в детское масло

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, мог подмешивать в детские масла и лосьоны наркотики. Об этом пишет издание The Daily Mail.

По информации СМИ, Комбс использовал препарат, который известен как «наркотик изнасилования». При попадании в кровь он расслабляет жертву, вызывает у нее спутанность сознания и потерю координации.

При обысках в доме продюсера правоохранители обнаружили более тысячи бутылок детского масла.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, на его знаменитых «Белых вечеринках» с участием звезд американского шоу-бизнеса, которые могли длиться несколько дней, имели место не только разврат и наркотики, но и насилие.

Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Р.Diddу подали пять новых исков по обвинению в изнасиловании.