«Отдельная каста»: Оксана Самойлова рассказала о лицемерии в российском шоу-бизнесе

Кого, по мнению супруги Джигана, можно уличить в неискренности и притворстве?

Оксана Самойлова считает, что российских блогеров можно уличить в лицемерии, например, Лерчек. Об этом супруга Джигана заявила в интервью Rocker mag.

«Вот блогеры — точно отдельная каста людей, и за ними есть такой грешок. Лерчек, например», — отметила Самойлова.

При этом она настаивает, что в ее окружении лицемерных людей нет. Также Самойлова призналась, что не собирается «мутить скандальчик» на ровном месте.

На прошлой неделе Самойлова рассказала, что ее муж вручил ей подарок, о котором она давно мечтала — Джиган преподнес жене живую козу. Животное назвали Мими, теперь она живет в шикарном особняке, ее катают на машине и наряжают в шикарные курточки.

Пользователи Сети шутят, что козе несказанно повезло. Ведь Самойлова не скупится на подарки для Мими. Например, приобрела для своей козы кардиган за 79 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что козочка Самойловой и Джигана научилась давать лапу. Эту команду она выполняет, чтобы получить в награду вареную капусту брокколи.