«Андрей Миронов был тусовщиком»: дочь Анатолия Папанова рассказала о дружбе актеров

Разница в возрасте у артистов составляла 19 лет.

Знаменитые советские актеры Анатолий Папанов и Андрей Миронов составляли прекрасный творческий дуэт и играли вместе в разных известных картинах, однако в жизни крепкой дружбы между ними не было. Об этом заявила дочь Панова Елена в интервью одному из федеральных каналов.

По ее словам, одной из причин стала существенная разница в возрасте — Миронов был младше коллеги на 19 лет. К тому же, оба обладали сильными характерами.

«Потому что Андрей Александрович Миронов, по-моему, все-таки был тусовщиком. У них там Александр Анатольевич Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин, Арканов… А папа — нет. И он еще по гороскопу Скорпион… Кстати, этот знак очень ему подходит: он и самоед был, и скрытный, и весь в себе… Такого, чтобы где-то кутить, гулять, не было никогда — он семью любил», — сказала дочь Папанова.

Тем не менее артистов можно назвать хорошими приятелями, которые прекрасно находили общий язык друг с другом. Кстати, оба ушли из жизни практически одновременно — в августе 1987 года, с разницей всего в несколько дней.

Папанов и Миронов сыграли вместе в таких картинах как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». Артисты играли вместе и на сцене — в Театре сатиры.

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