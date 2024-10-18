С ног на голову: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Хороший день для начинаний. Сопровождается звездой счастья, которая дает поддержку любым переездам, путешествиям, важным покупкам, переговорам и инвестиционной активности. Хорошо в такой день обращаться за медицинской помощью. Также решение карьерных вопросов может быть весьма успешным.
Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.
Вторник, 22 октября 2024 года
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День Земляной козы
Хороший день для большинства дел, подходит для романтических свиданий, сбора долгов. В такой день хорошо путешествовать, открывать бизнес, подписывать контракты и заниматься инвестированием.
Однако могут возникнуть сложности, таинственные события, саботаж. Остерегайтесь предательств. То есть могут быть какие-то шероховатости во взаимодействии с людьми при попытки договориться.
Совет: осознайте свои скрытые возможности, забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.
Среда, 23 октября 2024 года 5-tv.ru
День Стальной обезьяны
День вверх дном. Он имеет запутанные энергии, обещает повороты и резкие вводные. Не подходит для активности, дает опасности вплоть до рисков для жизни.
Встречает этот день один из самых неблагоприятных раскладов «Большой расклад» — риск ДТП, возникновение споров, травм. Могут возникать даже трудности во взаимоотношениях. Также эта структура неблагоприятна для родов.
Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.
Четверг, 24 октября 2024 года
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День Золотого петуха
День со слабой, уходящей энергией ян. Не годится для ремонтов, свадьбы, закладки фундамента для нового дома. Ведь создаются всевозможные препятствия на пути к целям. Структура «Пойманный дракон ранен» предостерегает от импульсивных действий, рекомендуя отступать или оставаться на месте.
К тому же здесь оказывается звезда болезней, которая осложняет получение качественной медицинской помощи в такой день. Визит к врачу лучше перенести.
Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю и сосредоточьтесь на деталях.
Пятница, 25 октября 2024 года
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День Водной собаки
День разрушителя. Шторм в энергиях спорит с годом и даже позитивная структура «Маленькая змея» превращается в дракона и не может исправить общего настроя этого дня. Начинать в этот день точно ничего не стоит. Текущие дела могут даваться нелегко из-за шторма энергий месяца, дня и года. Лучше всего отдыхать и набираться сил в этот день.
Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела, постройте план и выполняйте его. Общий труд приведет к великому результату.
Суббота, 26 октября 2024 года
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День Водной свиньи
День слабости «Шести командиров». Кроме того, это последний день 60-дневного цикла китайского календаря, таких в году, как правило, пять или шесть. Он может подойти для генеральной уборки, для начала диеты, для избавления от ненужных мыслей и для упорядочивания хаоса.
Отличный день для завершения больших процессов или важных циклов в вашей жизни. Может быть весьма благоприятен благодаря присутствию сразу двух позитивных знаков.
Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам и не навязывайте никому свою волю.
Воскресенье, 27 октября 2024 года
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День Деревянной крысы
Первый день нового цикла китайского календаря. По своей энергетике близок ко дню новолуния — хорош для закладки фундамента, но не слишком активных действий.
Если вы сделаете что-то важное в такой день, то можно будет ожидать первых позитивных результатов уже через два или четыре месяца. Обладает прекрасной структурой и очень способствует счастливым свершениям.
Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.