Следующей возможности не будет: когда можно увидеть «Великую комету»

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Комету Цзыцзиньшань можно будет увидеть с 14 по 20 октября

Следующей возможности не будет: когда можно увидеть «Великую комету»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В следующий раз она появится только через 26 тысяч лет.

В октябре на рекордно близком за последние 80 тысяч лет от Земли расстоянии пролетит комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую прозвали «Великой кометой». Полюбоваться ей можно будет до 20 октября. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Лучше всего для наблюдения за кометой выбрать время после заката, ориентируясь на созвездия Дева и Весы. Необходимо, чтобы место находилось дальше от фонарей и другого искусственного освещения.

Увидеть явление невооруженным глазом люди смогут с 14 по 20 октября. Однако ее яркость будет постепенно снижаться. С 20 по 31 октября наблюдать за кометой получится только через бинокль или телескоп.

В ноябре она поднимется выше в Северном полушарии. В декабре Цзыцзиньшань начнет приближаться к Солнцу и ее будет не видно в Южном полушарии. Вернется комета только через 26 тысяч лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск сделал прогноз о судьбе Земли.  Предприниматель уверен, что человечеству необходимо стать космической цивилизацией, в противном случае — нас ждет гибель.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.01
0.91 105.68
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские летчики помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Залез в мешок, и мы его подняли краном»: матрос рассказал о спасении Михаила Пичугина
7:11
Безупречная совместимость: как выбрать себе идеального партнера на всю жизнь
7:09
«С божьей помощью»: Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить в море
7:00
«Есть единственное решение»: чем опасна шишка на ступне
6:48
В Турции закроют отели «все включено» из-за недоеденной еды на $1,5 миллиарда

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
«Снова станет гордо»: Тигран Кеосаян сравнил три периода современной России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака