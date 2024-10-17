Суд приговорил экс-главного нарколога России Брюна к семи годам колонии

Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего главного нарколога России Евгения Брюна к семи годам колонии. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По версии следствия, Брюн похитил более 137 миллионов рублей из государственного бюджета при закупке медицинских изделий для определения наркологической и алкогольной зависимости. В отношении врача возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

На предыдущем заседании суда прокурор заявила, что «не позднее 16 июля 2015 года» подсудимые Евгений Брюн и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев создали на территории Москвы организованную преступную группу «с целью денежных хищения средств института наркологии и департамента здравоохранения Москвы». Эту версию сторона гособвинения посчитала доказанной. При этом защита Брюна наставила на оправдательном приговоре.

В результате суд приговорил Евгения Брюна к семи годам лишения свободы. Нарколога также обязали выплатить штраф в размере 580 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гусейн Гасанова свыше десяти миллионов рублей.