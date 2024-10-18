«Возможен слабительный эффект»: почему у любителей зефира случилась диарея

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Гастроэнтеролог Дианова: из магазинных холодильников лучше брать товар у стенки

«Возможен слабительный эффект»: почему у любителей зефира случилась диарея

Фото: 5-tv.ru

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Потребители пожаловались на странные побочные эффекты от любимой сладости, однако установить точную причину их состояния еще не удалось.

Во вторник, 15 сентября, потребители зефира «Жизель», которые приобрели лакомство в разных торговых сетках, массово пожаловались на странные побочные симптомы. Заявители столкнулись со вздутием живота, болями и диареей. Связано ли это с отравлением и как обезопасить себя от некачественных продуктов — в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Прежде всего Дианова напомнила, что точные причины плохого самочувствия потребителей зефира установлены еще не были, и голословно связывать это с пищевым отравлением не стоит. Возможно, люди съели слишком много продукта, который содержит сахарозаменитель мальтит, а злоупотреблять им точно не стоит.

«Сейчас на некоторых продуктах пишут: при превышении дозы возможен слабительный эффект, но не пишут, какой именно дозы. И, наверное, скоро начнут писать — при употреблении более чем одной зефиринки возможен слабительный эффект», — отметила Дианова, заявив, что, возможно, продавцы вскоре начнут указывать на упаковках больше информации об опасных дозах продукции.

Эксперт также заявила, что при покупке товаров в магазине необходимо внимательно читать информацию о сроке годности и составе. Если вредные элементы, содержащиеся в продукте, указаны в первых пунктах состава, то покупать такую еду точно не стоит. При выборе продукции, которая хранится в холодильнике, лучше выбирать товары, лежащие ближе к стене.

«Я постоянно вижу, как лежит творог на кассе. В какой-то момент покупатель передумал его брать, а отнести его обратно на холодную полку ему лень. Продукт портится. Так и возникает риск отравления, а производитель в таком случае ни в чем не виноват», — напомнила Дианова, уточнив, что такие товары позже кладут обратно в холодильник ближе к покупателю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что упавшую на пол еду есть нельзя, бактерии попадают на нее сразу.

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