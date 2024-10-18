«Возможен слабительный эффект»: почему у любителей зефира случилась диарея

Потребители пожаловались на странные побочные эффекты от любимой сладости, однако установить точную причину их состояния еще не удалось.

Во вторник, 15 сентября, потребители зефира «Жизель», которые приобрели лакомство в разных торговых сетках, массово пожаловались на странные побочные симптомы. Заявители столкнулись со вздутием живота, болями и диареей. Связано ли это с отравлением и как обезопасить себя от некачественных продуктов — в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Прежде всего Дианова напомнила, что точные причины плохого самочувствия потребителей зефира установлены еще не были, и голословно связывать это с пищевым отравлением не стоит. Возможно, люди съели слишком много продукта, который содержит сахарозаменитель мальтит, а злоупотреблять им точно не стоит.

«Сейчас на некоторых продуктах пишут: при превышении дозы возможен слабительный эффект, но не пишут, какой именно дозы. И, наверное, скоро начнут писать — при употреблении более чем одной зефиринки возможен слабительный эффект», — отметила Дианова, заявив, что, возможно, продавцы вскоре начнут указывать на упаковках больше информации об опасных дозах продукции.

Эксперт также заявила, что при покупке товаров в магазине необходимо внимательно читать информацию о сроке годности и составе. Если вредные элементы, содержащиеся в продукте, указаны в первых пунктах состава, то покупать такую еду точно не стоит. При выборе продукции, которая хранится в холодильнике, лучше выбирать товары, лежащие ближе к стене.

«Я постоянно вижу, как лежит творог на кассе. В какой-то момент покупатель передумал его брать, а отнести его обратно на холодную полку ему лень. Продукт портится. Так и возникает риск отравления, а производитель в таком случае ни в чем не виноват», — напомнила Дианова, уточнив, что такие товары позже кладут обратно в холодильник ближе к покупателю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что упавшую на пол еду есть нельзя, бактерии попадают на нее сразу.