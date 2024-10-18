«Наша ответственность»: как родителям уберечь детское сердце от заболеваний

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 28 0

Хирург Григорьян: простуда и инфекции у детей могут привести к болезни сердца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

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Если соблюдать рекомендации врача, то есть шанс не тратится на лечение.

Холода приближаются, а значит, и частые детские болезни тоже. Как родителям уберечь малышей от простуд и прочих заболеваний, которые могут повлечь даже проблемы с сердцем, в беседе с 5-tv.ru рассказал эндоваскулярный хирург, к.м.н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян.

Первая рекомендация от врача – беречь от переохлаждения. Если ребенок занимается спортом или плаванием, родителям следует быть особенно внимательными. Выходить на улицу с мокрой головой или после душа нежелательно, даже если на улице тепло. Переохлаждение может привести к простудным заболеваниям, которые особенно опасны для детского организма.

Во второй рекомендации врач отметил санацию очагов инфекции. Обратите внимание на здоровье зубов вашего ребенка. Если у ребенка имеются кариозные повреждения, особенно молочных зубов, не затягивайте с лечением. Многие родители ошибочно полагают, что молочные зубы не нужно лечить, ведь они все равно выпадут. Однако даже кариозный молочный зуб может вызвать серьезные проблемы, включая заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Если ваш ребенок жалуется на заложенность носа, кашель или боль в горле, не отправляйте его в школу или детский сад. Это не только ухудшит состояние вашего малыша, но и подвергнет риску здоровье окружающих. Забота о здоровье детей — это наша прямая ответственность», – заключил врач.

К тому же, врач предупредил родителей: заботясь о здоровье наших детей, мы не только защищаем их, но и обеспечиваем комфорт и безопасность для всех, кто их окружает. 

Ранее 5-tv.ru сообщал,  что в России из-за вспышки пневмонии массово закрывают школы. 

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