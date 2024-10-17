SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 241 0

Он скончался от ранений в феврале 2024 года, позже звезда пообещал помочь мальчику.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, показал процесс съемки клипа «Отец». Там он поет вместе с сыном погибшего в ходе спецоперации бойца Виктора Бахарева. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно заметить, как 12-летнего Егора из Барнаула готовят для создания клипа. Сын погибшего на специальной военной операции (СВО) бойца чуть не сорвал голос во время съемок. Дело в том, что мальчик стремился передать засевшие в нем эмоции.

Причем на создание клипа «Отец» пришлось потратить не час и не два. Процесс съемок продолжался порядка 24 часов. Отмечается, что немало времени пришлось потратить и на настройку светового оборудования — для создания нужной атмосферы.

Идея создания клипа «Отец» первоначально зародилась 9 мая в День Победы. SHAMAN услышал про историю мальчика, потерявшего на СВО отца и пообещал написать об этом песню. Уже 22 августа Егор Бахарев вместе с артистом выступил на Красной площади в центре Москвы, а сейчас вышел сам клип.

Ранее 5-tv.ru писал, почему SHAMAN решил зарегистрировать бренда «Я русский!».

Тема:
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