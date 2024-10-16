«Спаивать не буду»: SHAMAN рассказал о регистрации бренда «Я русский!»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 27 0

Певец SHAMAN не планирует продавать водку от лица бренда «Я русский»

«Спаивать не буду»: SHAMAN рассказал о регистрации бренда «Я русский!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артист не планирует продавать водку.

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, подал заявку регистрацию бренда «Я русский!», чтобы защитить свою репутацию. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

«Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием „Я русский“. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом», — поделился Ярослав.

Он отметил, что не раз встречал на маркетплейсах товары крайне низкого качества со своим именем или с использованием текстовых фрагментов его авторских песен. Если Роспатент одобрит его заявку, то продавцы не смогут проворачивать подобное на законных основаниях.

Автора и исполнителя песен огорчили недобрые комментарии, которые тут же появились от ряда известных лиц в его адрес. Он обратился к ним с уверением, что ничего такого, что могло бы порочить фразу «Я русский» он продавать не будет. Ему очень дорого название этой песни. За несколько лет работы оно перешло из простого слогана в целую концепцию его творчества.

«И, конечно же, никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами хорошо с этим справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — сказал SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN с женой поделили бизнес еще в 2023 году.

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