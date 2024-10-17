Путин по видеосвязи открыл шесть спортивных объектов в регионах России

Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи шесть спортивных объектов в регионах страны. Глава государства сейчас находится с рабочим визитом в Уфе, откуда и принимал участие в конференции.

«Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов — и взрослых, и детей, молодежи — выбирали для себя эти ценности, чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой», — отметил Путин.

Как сообщил президент, спортивные объекты были открыты в Уфе, в Южно-Сахалинске, Туле и Перми. Он добавил, что на ближайшие шесть лет на строительство спортивных объектов в стране будет выделено 65 миллиардов рублей.