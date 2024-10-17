Фигуристка Юлия Липницкая скрыла рождение второго ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз

Фигуристка Юлия Липницкая скрыла рождение второго ребенка

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Имя малыша широкой общественности пока не известно.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая родила сына. Об этом пишет издание Starhit.ru со ссылкой на источник, приближенный к спортсменке.

Свою беременность, как и рождение ребенка фигуристка скрывала. Малышу уже несколько недель. Имя мальчика пока не известно.

Для Липницкой это второй ребенок. У Юлии уже есть четырехлетняя дочь Каталина. Муж 26-летней чемпионки, фигурист Владислав Тарасенко. На данный момент спортсмен находится в зоне действий СВО. Владислава призвали по частичной мобилизации в 2022 году.

Фигуристы познакомились в 2012 году, когда оба тренировались у Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Сочи Липницкая покорила пьедестал в одиночном катании. Тогда Юлии было всего 15 лет. В 2017 году чемпионка завершила спортивную карьеру из-за анорексии.

«99% — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому», — пояснила свой уход из большого спорта фигуристка.

Сейчас Юлия занимается тренерской деятельностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пополнение в семье случилось и у актера Стаса Ярушина.

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Фигуристка Юлия Липницкая скрыла рождение второго ребенка

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