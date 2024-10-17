Родственники пропавших под Покровском солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве
Он собрал больше народу, чем украинские военкоматы в минувшем мае.
Фото, видео: Верещагин Архип/ТАСС; 5-tv.ru
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Родственники пропавших под Покровском солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве. Как пишут местные СМИ, акция собрала больше людей, чем в мае набралось добровольцев в киевских ТЦК,
Порядка четырех сотен человек вышли на улицы, чтобы потребовать у правительства данные о погибших, пропавших и угодивших в плен родственниках, которые были отправлены на линию боевого соприкосновения насильно.
В мае текущего года президент* Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Об обещанной демобилизации в документе речи не идет, однако сообщается, что границы призывного возраста расширяются — теперь на фронт могут призвать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При неявке в военкомат украинским призывникам теперь выписывают штраф, а если и это не работает — запрещают управлять автотранспортом.
Стоит напомнить, что с февраля 2022 года выезд из Украины для мужчин от 18 до 60 лет закрыт.
Ранее 5-tv.ru передавал слова жительницы украинского Чернигова о проблемах, которые происходят из-за постоянных облав ТЦК.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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