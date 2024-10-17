В украинском городе стало некому водить автобусы.

Водить общественный транспорт в Чернигове оказалось некому, вместо мужчин приглашают женщин. Все из-за действий сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом изданию EADaily рассказала местная жительница Людмила.

«Облавы за облавами, отправки на фронт за отправками… Многих ведь бросают на мясные „штурмы“ безо всякой подготовки. Поэтому мужики прячутся», — утверждает женщина.

По мнению Людмилы, сейчас в Чернигове люди негативно относятся к власти из-за проходящей в стране мобилизации. Она подчеркнула, что сотрудники ТЦК берут людей «где попало» и сажают в автобусы. Причем последние, как она отметила, уже некому водить — «срочно» приглашают на место мужчин женщин.

Жительница Чернигова уточнила, что на сельских и городских кладбищах появляется все больше могил, а в округе куда-то пропали даже бездомные и беспробудные пьяницы

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем президенту* Владимиру Зеленскому массовый отлов мужчин в ВСУ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.