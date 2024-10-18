Оставленный с няней пятимесячный малыш умер на руках врачей в Петербурге

Чудовищный случай произошел на днях в Петербурге. Там пятимесячный малыш, оставленный с няней, внезапно умер на руках у врачей. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru убитая горем новоиспеченная мама рассказала детали трагедии.

Родительница призналась, что 24-летнюю гражданку Узбекистана, которая предлагала свои услуги няни, она нашла через Telegram. На протяжении четырех недель пользовалась ее услугами, оставляла сына. Все было хорошо, у мамы ничего не вызывало подозрений, что может что-то случиться. Няня присылала всегда фотографии в момент, когда сидела с младенцем.

Трагедия произошла в минувший вторник, 15 октября. Тогда мама привезла малыша в квартиру няни и оставила его с ней. В обед гражданка Узбекистана стала звонить женщине. Но та не ответила. Ближе к вечеру вновь позвонила и попросила срочно приехать к ней домой. А вместе с тем вызвала скорую, так как у малыша начались судороги.

«Она вызвала скорую после того, как у ребенка начались судороги. Когда я уже приехала, скорая уже выносила ребенка, но он еще был жив. Мне сказали помочь с аппаратурой, чемоданы отнести в скорую и вызвать такси, ехать за ними в реанимацию», — рассказала мама умершего малыша.

Ребенка везли в скорую уже в состоянии клинической смерти. Спустя несколько часов малыш скончался. Реанимировать его не удалось.

Как объяснила маме малыша няня, у него начали резаться зубы, поднялась температура, мальчик стал плакать и кричать. Тогда она дала ему обезболивающее. И якобы после таблеток самочувствие ребенка резко ухудшилось. Но сама мама в эту версию няни не поверила сразу. А спустя несколько дней удостоверилась в своей правоте, когда получила результат вскрытия.

«Там написано, что смерть наступила от ударов тупым предметом или от того, что он упал. Кровоизлияние в мозг. То есть он падал или она его ударила», — сказала убитая горем мама.

Результаты вскрытия повергли маму малыша в шок. Фото: 5-tv.ru

Кроме того, за пять месяцев жизни малыша она ни разу не замечала, чтобы у него были судороги. По версии мамы, няня что-то недоговаривает и умышленно скрывает. Также вскрытие показало, что смерть наступила и в результате ушиба головного мозга, перелома свода черепа.

После трагедии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). До этого няня просила маму умершего малыша замять это дело. Мол, ее ребенка уже не вернуть, а ее дети могут остаться сиротами.

«Она сказала, все уже произошло, ничего не вернуть. И просила подумать о ее ребенке, что он останется сиротой, если ее посадят. И просила, чтобы я написала, что у меня к ней нет претензий», — добавила мама погибшего малыша.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, с родителями младенца и няней уже начали проводить следственные действия. Выяснилось, что у няни не было регистрации на территории РФ.

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