Переобулась: ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине

При этом Германия не будет передавать киевскому режиму определенные крылатые дальнобойные ракеты.

Германия и дальше будет поставлять на Украину военную технику и, как и раньше, останется крупнейшим после США поставщиком оружия. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе. ФРГ является вторым по объемам после США поставщиком вооружений Киеву. Так и останется», — отметил он.

При этом отправлять крылатые дальнобойные ракеты Taurus киевскому режиму Шольц вовсе не готов и делать этого не будет, добавил он. Вместе с тем, еще недавно канцлер ФРГ говорил обратное. Еще несколько дней назад он утверждал, что страна больше не будет поставлять военную технику Украине. Причина тогда высказывалась простая — в Берлине не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии провести контрнаступление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем суть представленного киевским режимом «плана победы».