Идеальное прикрытие: прокуроры в Хмельницкой области покупали себе инвалидность

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Прокуроры в Хмельницкой области покупали себе инвалидность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Проверить получавших льготы и пособия мошенников в погонах никто не мог, потому что они сами надзорный орган.

И еще об одном скандале, который, даже в нынешних украинских реалиях, воспринимается как явный «перебор». У 50-ти сотрудников Хмельницкой прокуратуры обнаружили поддельные удостоверения инвалидов.

Это могло быть идеальное преступление. Прокуроры получали пособия, социальные выплаты, их нельзя было мобилизовать на фронт. Но и проверить их никто не мог, ведь они сами прокуратура.

Мошенничество вскрылось совершенно случайно, вот после этого обыска в квартире руководителя местного центра медико-социальной экспертизы. Там нашли шесть миллионов долларов наличными, вот среди них валяется великовозрастный сын подозреваемой. А так же документы на десятки домов и участков на Украине и за границей. И там же в комоде, компромат на прокуроров, который доказывает, что все экспертизы и удостоверения фальшивые.

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