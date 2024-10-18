Идеальное прикрытие: прокуроры в Хмельницкой области покупали себе инвалидность

Проверить получавших льготы и пособия мошенников в погонах никто не мог, потому что они сами надзорный орган.

И еще об одном скандале, который, даже в нынешних украинских реалиях, воспринимается как явный «перебор». У 50-ти сотрудников Хмельницкой прокуратуры обнаружили поддельные удостоверения инвалидов.

Это могло быть идеальное преступление. Прокуроры получали пособия, социальные выплаты, их нельзя было мобилизовать на фронт. Но и проверить их никто не мог, ведь они сами прокуратура.

Мошенничество вскрылось совершенно случайно, вот после этого обыска в квартире руководителя местного центра медико-социальной экспертизы. Там нашли шесть миллионов долларов наличными, вот среди них валяется великовозрастный сын подозреваемой. А так же документы на десятки домов и участков на Украине и за границей. И там же в комоде, компромат на прокуроров, который доказывает, что все экспертизы и удостоверения фальшивые.