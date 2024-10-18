Максимально близко: жители России наблюдали самое мощное суперлуние этой осени

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Жители России наблюдали самое мощное суперлуние этой осени

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На ночном небе спутник казался особенно большим и ярким.

Минувшей ночью жители России наблюдали за самой крупной Луной этого года. Наш естественный спутник максимально приблизился к Земле. Или, говоря научным языком, прошел перигей, который вместе с тем совпал с фазой полной Луны, превратившись в суперлуние.

На ночном небе спутник казался особенно большим и ярким. А еще у редкого явления есть свое название — «Охотничья Луна». Его придумали древние индейцы. Яркий свет позволял им легко разглядеть следы зверей и охотиться всю ночь.

Это суперлуние стало уже третьим в году. А следующее наступит через месяц, 15 ноября. Оно же будет последним в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Британии заявили о доказательствах существования инопланетян. Утверждается, что программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen обнаружила доказательства существования инопланетян, и в ближайшее время они будут предоставлены миру.

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