«Не должно быть»: Путин поручил прекратить поборы в спортивных школах

Глава государства подчеркнул, что с этой темой необходимо немедленно разобраться.

Прекратить поборы в спортивных школах и разобраться с этим как следует потребовал Владимир Путин. Об этом президент заявил накануне в Уфе, где он провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

Глава государства обратил внимание на практику так называемых взносов за индивидуальные занятия в секциях, когда от родителей требуют оплатить экипировку или поездку на соревнования. Как будут бороться с этим явлением — в материале Кирилла Солодкова.

Первое заседание обновленного совета по физкультуре и спорту президент начинает с одной из самых наболевших тем. Путин требует положить конец коммерциализации детского спорта, когда занятия ребенка в секции или участие в соревнованиях пробивают огромную дыру в семейном бюджете.

«Надо нам с этим разобраться как следует. В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно, не может быть. Особенно, знаете, когда речь идет о выполнении норматива разрядных.

Я вам честно скажу, если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, так бы за все приходилось платить, я никогда бы выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо», — подчеркнул Путин.

Любые платежи там, где дети получают звания и разряды, по мнению президента, недопустимы. Наоборот, задача государства — поддержать тех, кто уже выбрал спорт. Прямо сейчас для этого разрабатывается новая госпрограмма.

«Госпрограмма „Физкультура и спорт“, которая сейчас разрабатывается, должна содержать не только набор мероприятий, их финансовое обеспечение и количественные показатели. Самое главное — качество, и оно измеряется именно здоровьем людей, уровнем их физического развития. Тем больше вовлеченных в спорт, тем меньше страдающих, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или избыточным весом, диабетом, прежде всего среди детей и молодежи. Прошу правительство предусмотреть соответствующие целевые показатели не только в новой госпрограмме, но и во всех стратегических документах», — поручил российский лидер.

По планам правительства, к 2030 ому году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян. Популяризировать занятия физкультурой предлагают, в том числе с помощью привлечения тренеров в глубинку, по аналогии с программой «земский доктор». А уже в будущем году состоятся всероссийские детско-юношеские соревнования, приуроченные к 80-летию Великой Победы.

«Эти старты у нас пройдут в следующем году, охватят все регионы, все населенные пункты, все возрасты. Сроки будут определены после голосования с федерациями по видам спорта. Финансирование этих соревнований „Победа“ планируются за счет Российского спортивного фонда, который создается по вашему поручению», — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Существенные структурные изменения коснутся российских спортивных федераций. Сейчас их насчитывается несколько тысяч. Смежные виды спорта планируют объединить, как это уже произошло с гимнастикой и водными дисциплинами.

Президент предлагает скорректировать и работу Национального олимпийского комитета. Структура попала под санкции после включения в состав России новых территорий.

«Важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», — заявил Путин.

На должность нового главы ОКР президенту предложили министра спорта Михаила Дегтярева.

«Я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярев Михаил Владимирович выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — сказал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

«Предложение действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать», — ответил Путин.

Важные заявления президента прозвучали на площадке форума «Россия — спортивная держава». Он объединяет ведущих атлетов, тренеров и спортивных чиновников со всей страны. Особое внимание приковано к новейшим достижениям спортивной промышленности.

Например, уникальный тренажер помогает развивать скорость, реакцию и когнитивные навыки спортсменов. На первый взгляд, выглядит как детская игра, но именно так сейчас тренируют олимпийцев, эффективность уже доказана.

Спортивные тренажеры, экипировка и даже мебель — все это крайне необходимо в новых спорткомплексах, которые открывают по всей стране. В одной только Уфе в этом году запустили центр фехтования, Комплекс для гребного слалома и Дворец борьбы — основную площадку форума.

Оценить новые комплексы смогут и гости форума. Помимо выставки и дискуссий экспертов, Уфу ждут еще два дня насыщенной спортивной программы.