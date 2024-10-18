Брошенному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Российские дипломаты направили турецким коллегам ноту, чтобы забрать ребенка в Россию.

Брошенному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ребенку, которого мать родила и бросила в аэропорту Антальи, оформили российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Отмечается, что российские дипломаты уже направили ноту турецким коллегам, в которой сказано о намерении забрать ребенка в Россию.

В прошлое воскресенье, 13 октября, в аэропорту Антальи обнаружили новорожденную девочку. Удалось установить, что ребенка подарила миру гражданка РФ 2006 года рождения, после чего решила оставить его и улететь в Россию. Девушку задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал историю жительницы Орска, которая родила одного ребенка в туалете роддома, куда она пошла в момент сильных схваток. Вторую малолетнюю дочь женщина забила до смерти.

+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

16:03
Почти вся жизнь на сцене: умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин
15:52
Боится за жизнь: Ник Джонас был вынужден прервать концерт из-за угрозы
15:39
Брошенному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ
15:22
Дмитриев: РФПИ участвует в 100 инвестиционных проектах со странами БРИКС
15:08
«Готовьте бригады»: Зеленский потребовал заменить боевиков ВСУ военными стран Европы
14:53
За неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака