Одного родила в туалете, второго забила до смерти: мать-изверг из Орска может избежать тюрьмы

У женщины есть диагностированное психическое заболевание.

В городе Орск молодая мать до смерти избила трехмесячную дочь. Подробности этой жуткой истории приводит KP.RU.

Корреспондент издания побеседовал с соседями неблагополучной пары и выяснил, что 23-летняя мать регулярно избивала двоих малолетних дочерей.

По их словам, первая дочь появилась на свет в ноябре 2022 года. Мать родила ее в туалете роддома. Когда у роженицы начались сильные схватки, она удалилась в уборную и просидела там, пока дочь не родилась самостоятельно. Врачи узнали о случившемся постфактум.

«У них даже денег на смесь не было. Лена (мать — Прим.ред.) не стесняясь говорила, что ее бесят крики, побить за это ребенка для нее было обычным явлением. Куда смотрели органы опеки — большой вопрос. Чаще всего малышка просто лежала в коляске и плакала от голода», — рассказала журналисту одна из соседок.

Впрочем, старшей дочери повезло немного больше, чем младшей, — ее забрали в детский дом. Отмечается, что когда правоохранительные органы нашли ребенка, то на ее теле «не было живого места». Спасли девочку совершенно случайно — полиция приехала в квартиру супругов на поножовщину.

Несколько месяцев спустя, в апреле 2024 года, у любящих спиртное супругов родилась вторая дочь. Однако прожила она не долго. Через три месяца после рождения мать до смерти избила ее. Следствие предполагает, что женщина нанесла грудничку несколько ударов рукой по голове, когда не смогла успокоить плачущего ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается, но, предположительно, женщина может и вовсе избежать наказания. Во-первых, максимального срока она точно не получит, поскольку современное законодательство запрещает пожизненно лишать свободы женщин. Во-вторых, обвиняемая страдает психическим расстройством, что также может стать для нее смягчающим обстоятельством. Не исключено, что горе-мать-убийца просто отправится в специализированную лечебницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной убийства мальчика из Перми его мать назвала большие долги.