«Настоящий мужчина»: Лерчек потеряла над собой контроль, увидев голый торс Natan

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Блогер Лерчек восхитилась крепким торсом Natan

«Настоящий мужчина»: Лерчек потеряла над собой контроль, увидев голый торс Natan

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения пары активно развивались на глазах зрителей, пока блогер не угодила под домашний арест.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не пытается скрыть свою симпатию к женатому рэперу Natan. Инфлюенсер ясно дала это понять в новом выпуске одного из телепроектов с участием знаменитостей, пишет StarHit.ru

Пока зрители наблюдали за тяжелыми испытаниями конкурсантов, отношения пары Лерчек-Natan продолжали активно развиваться.

Например, в одной из серий, где целая звездная команда делала зарядку под руководством артиста балета Игоря Цвирко, рэпер решил продемонстрировать свое тело и стал отжиматься.

«Мы растягиваемся, мальчики участвуют. Но, разумеется, это не для Natan», — игриво говорила блогер.

В тот момент перед взором Лерчек открылся оголенный крепкий торс исполнителя, из-за чего она не смогла сдержать свои эмоции.

«Ну, разумеется… Он… Настоящий мужчина. Отжимался, подтягивался. Но ничего! Он еще затанцует», — добавила она.

Все участники популярного шоу уже давно вернулись домой. За это врем в жизни звезд успело много чего поменяться: в отношении Лерчек завели еще одно уголовное дело, а Natan оказался на грани развода из-за кадров, где он целуется с Чекалиной. Сам музыкант прокомментировал эту ситуацию, заявив, что не намерен продолжать отношения с Лерчек.

Теперь у зрителей есть возможность посмотреть, как же развивались отношения блогера и рэпера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Natan признался в измене жене с Лерчек. Исполнителя застукали за интимом с блогером на съемках.

+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

17:30
«Настоящий мужчина»: Лерчек потеряла над собой контроль, увидев голый торс Natan
17:16
Фактор стабильности: Путин об отношениях России и Китая
17:04
«Мы не знали»: стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара
16:55
Певец Шарлот* частично признал вину по делу о реабилитации нацизма
16:48
Путин назвал страны, которые станут центрами глобального роста
16:28
Москва продолжает развивать проекты бесплатных экскурсий

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака