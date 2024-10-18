«Настоящий мужчина»: Лерчек потеряла над собой контроль, увидев голый торс Natan

Отношения пары активно развивались на глазах зрителей, пока блогер не угодила под домашний арест.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не пытается скрыть свою симпатию к женатому рэперу Natan. Инфлюенсер ясно дала это понять в новом выпуске одного из телепроектов с участием знаменитостей, пишет StarHit.ru.

Пока зрители наблюдали за тяжелыми испытаниями конкурсантов, отношения пары Лерчек-Natan продолжали активно развиваться.

Например, в одной из серий, где целая звездная команда делала зарядку под руководством артиста балета Игоря Цвирко, рэпер решил продемонстрировать свое тело и стал отжиматься.

«Мы растягиваемся, мальчики участвуют. Но, разумеется, это не для Natan», — игриво говорила блогер.

В тот момент перед взором Лерчек открылся оголенный крепкий торс исполнителя, из-за чего она не смогла сдержать свои эмоции.

«Ну, разумеется… Он… Настоящий мужчина. Отжимался, подтягивался. Но ничего! Он еще затанцует», — добавила она.

Все участники популярного шоу уже давно вернулись домой. За это врем в жизни звезд успело много чего поменяться: в отношении Лерчек завели еще одно уголовное дело, а Natan оказался на грани развода из-за кадров, где он целуется с Чекалиной. Сам музыкант прокомментировал эту ситуацию, заявив, что не намерен продолжать отношения с Лерчек.

Теперь у зрителей есть возможность посмотреть, как же развивались отношения блогера и рэпера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Natan признался в измене жене с Лерчек. Исполнителя застукали за интимом с блогером на съемках.