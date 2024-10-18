В проект бюджета России на трехлетку внесли задачи по снижению инфляции

Разработанный правительством проект бюджета России на ближайшие три года учитывает задачи по снижению инфляции. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».

По его словам, рост цен в сентябре замедлился, однако все равно остается на достаточно высоком уровне — 8,6%. Тем временем дефицит бюджета остается минимальным — 0,5% ВВП. Таким образом Минфин настраивает баланс бюджета на предстоящие три года.

«Поэтому говорить о том, что бюджет — проинфляционный, нельзя. Бюджетный импульс сокращается, его практически нет», — подчеркнул Силуанов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова российского президента Владимира Путина о возрастании независимости экономики стран БРИКС от внешнего влияния. Страны объединения друг друга успешно сотрудничают друг с другом, к работе подключаются и новые члены объединения.

К тому же, по словам президента, уже сегодня общая доля стран БРИКС в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель «Большой семерки».