В проект бюджета России на трехлетку внесли задачи по снижению инфляции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 24 0

Сейчас этот показатель уже не растет, однако остается на достаточно высоком уровне.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Разработанный правительством проект бюджета России на ближайшие три года учитывает задачи по снижению инфляции. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».

По его словам, рост цен в сентябре замедлился, однако все равно остается на достаточно высоком уровне — 8,6%. Тем временем дефицит бюджета остается минимальным — 0,5% ВВП. Таким образом Минфин настраивает баланс бюджета на предстоящие три года.

«Поэтому говорить о том, что бюджет — проинфляционный, нельзя. Бюджетный импульс сокращается, его практически нет», — подчеркнул Силуанов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова российского президента Владимира Путина о возрастании независимости экономики стран БРИКС от внешнего влияния. Страны объединения друг друга успешно сотрудничают друг с другом, к работе подключаются и новые члены объединения.

К тому же, по словам президента, уже сегодня общая доля стран БРИКС в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель «Большой семерки».

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