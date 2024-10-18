«Цифры говорят»: Путин указал на превышение ВВП стран БРИКС показателей стран G7

Экономический рост стран объединения все меньше зависит от внешнего влияния.

Валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС превышает аналогичные показатели «Большой семерки». С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве.

«Общая доля в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель так называемой группы „Семи“ и продолжает расти», — прокомментировал сложившуюся на мировой арене ситуацию президент.

По его словам, компании объединения успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты. В работу успешно вливаются и те страны, которые присоединились к БРИКС в текущем году.

При этом, как отметил Владимир Путин, экономический рост стран БРИКС все меньше зависит от внешнего влияния.

«Цифры говорят за себя», — подчеркнул глава Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о лидирующем месте БРИКС на мировой арене. По его словам, в ближайшие десятилетия БРИКС станет крупнейшим и потребителем, и производителем электроэнергии на планете. В части атомных компетенций на сегодняшний день только на территории стран уже входящих в БРИКС расположена примерно треть генерирующих мощностей, а строится 70%.