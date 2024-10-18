«Цифры говорят»: Путин указал на превышение ВВП стран БРИКС показателей стран G7

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Путин: ВВП стран БРИКС превышает показатели стран G7

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Экономический рост стран объединения все меньше зависит от внешнего влияния.

Валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС превышает аналогичные показатели «Большой семерки». С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве.

«Общая доля в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель так называемой группы „Семи“ и продолжает расти», — прокомментировал сложившуюся на мировой арене ситуацию президент.

По его словам, компании объединения успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты. В работу успешно вливаются и те страны, которые присоединились к БРИКС в текущем году.

При этом, как отметил Владимир Путин, экономический рост стран БРИКС все меньше зависит от внешнего влияния.

«Цифры говорят за себя», — подчеркнул глава Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о лидирующем месте БРИКС на мировой арене. По его словам, в ближайшие десятилетия БРИКС станет крупнейшим и потребителем, и производителем электроэнергии на планете. В части атомных компетенций на сегодняшний день только на территории стран уже входящих в БРИКС расположена примерно треть генерирующих мощностей, а строится 70%.

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