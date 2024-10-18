В псковском отделении партии «Яблоко» прошли обыски

Следственные мероприятия связаны с уголовным делом против зампредседателя фракции Льва Шлосберга*.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Следственный комитет России провел обыски в псковском отделении партии «Яблоко», сообщила фракция в своем Telegram-канале. Он связан с уголовным делом в отношении заместителя председателя партии Льва Шлосберга*. Его подозревают в нарушении закона об иностранных агентах.
Источник 5-tv.ru подтвердил факт проведения обысков. В нашем распоряжении также оказалось фото с места проведения следственных мероприятий.
В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Псковской области уточнили, что в ходе обыска были изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия.
Шлосберг свою вину в рамках уголовного дела до сих пор не признал. Он неоднократно пытался оспорить в суде свое присутствие в реестре иноагентов, параллельно продолжая при этом публиковать свои материалы без указания соответствующего статуса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ОМОН нагрянул в проводившие ЛГБТ-вечеринки** клубы Москвы.
* — признан иностранным агентом на территории России.
** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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