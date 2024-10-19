Археологи обнаружили останки ребенка, который жил во времена ледникового периода

Захоронение было покрыто двумя каменными плитами, под которыми достаточно хорошо сохранился скелет.

Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода, около 17 тысяч лет назад. Об этом сообщается на сайте Nature Communications.

Исследователям удалось установить, что этот ребенок был мальчиком около полутора лет от роду, а скончался он от врожденного порока сердца. Проанализировав его зубы, ученые поняли, что у него были и другие врожденные отклонения. Предположительно, на мальчика повлияло плохое состояние здоровья его матери. Результаты анализа ДНК показали, что у ребенка были голубые глаза и вьющиеся волосы темного цвета.

Проведенные исследования также дал понять, что родители мальчика имели высокую степень родства. Вероятно, они были братом и сестрой.

Уточняется, что могила ребенка была найдена археологом Мауро Калаттини в 1998 году во время раскопок в пещере Гротта-дель-мур в Монополи. Предположительно, мальчик принадлежал к небольшой группе предков, живших на Сицилии и в южной Италии.

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