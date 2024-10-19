«Криминала нет»: в Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин

«Криминала нет»: в Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин

Фото: 74.ru/Евгений Емельдинов

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Его банда занималась заказными убийствами по всей России.

В Челябинской области умер лидер банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом сообщили собственные источники в Миассе агентству URA.RU.

Чащину был 51 год. Ему оставался всего год до полного освобождения из колонии.

«Криминала в его смерти нет. Много пил, стало плохо и скончался в больнице», — рассказал источник.

Известно, что с марта 2023 года он находился на принудительных работах.

Организованная преступная группа (ОПГ) «Турбазовские» была создана в начале 1990-х. Первым лидером банды стал бывший спецназовец Олег Георгица.

Группировка занималась рэкетом и грабежами. После того, как Георгица был убит в 1998 году, банда раскололась на несколько сегментов, самым крупным из которых стал руководить Чащин.

При нем ОПГ занималась заказными убийствами по всей стране. В 2012 году Чащин и его соратник Ралиф Фаизов были задержаны. После этого были задержаны и другие члены банды.

В июле 2013 года он был приговорен к 13 годам колони строгого режима в Копейске. В феврале 2023 года он добился того, чтобы ему заменили оставшийся срок принудительными работами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил экс-главного нарколога России Брюна к семи годам колонии. Он также обязан выплатить государству штраф в размере 580 тысяч рублей.

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