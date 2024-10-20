«Как вас жаль, ущербных»: Александр Домогаров унизил поклонников

Актер адресовал публике своего театра гневную тираду.

Актер Александр Домогаров назвал поклонников ущербными. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Звезде театра не понравились возмущения на завышенные, по мнению фанатов, цены на билеты спектакля «Вертинский», где он играет главного героя. Домогаров обрушился на фанатов гневной тирадой и привел в пример цены в других театрах, которые, уверен артист, в разы выше.

«Просто для саморазвития недовольных нашей, отнюдь нормальной, основанной на взвешенной позиции — смотрите цены в московских театрах. И у нас тоже премьера. Бедные! Господи, как же вас жаль, ущербных», — написал Домогаров.

В комментариях к посту артиста нашлись и те, кто захотел его поддержать. Люди высказались, что согласны с мнением актера и хейтеры ищут любой предлог, лишь бы обидеть творческого человека.

Позже Домогаров добавил к своему высказыванию уточнение. Он отметил, что не высмеивает ничей финансовый статус. По его мнению, бедность не является пороком, он решительно осудил в своем заявлении ту категорию комментаторов, которые пишут с целью оставить любую гадость в сети и при этом даже не планируют никогда в действительности идти на спектакль.

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