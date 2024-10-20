Займет минуту: как узнать свой прогноз на 2025 год с помощью даты рождения

Таро и нумерология позволяют расшифровать энергии дня, месяца и даже года с помощью всего одной только даты рождения человека. Поэтому каждый сможет узнать свой прогноз на грядущий 2025 год, воспользовавшись специальной технологией. Как это сделать, рассказала 5-tv.ru таролог, нумеролог Настя Нескучная.

«Для того, чтобы получить прогноз, например, на 2025 год, вам потребуется простой расчет, который займет всего минуту. <…> Первое, что мы сделаем, это считаем энергию наступающего года. Для этого складываем последовательно все цифры в году», — объясняет эксперт.

После незамысловатых расчетов получается цифра девять. Нужно запомнить ее и дальше рассчитать личный аркан года. Для этого следует сложить цифру месяца рождения и цифру дня рождения.

«Теперь складываем две энергии: энергию наступающего года и энергию вашего личного аркана. <…> Два важных правила расчета этого прогноза: во-первых, в картах Таро 22 старших аркана и именно их мы используем в трактовках. Поэтому если при расчете вы получили число больше 22, из него нужно отнять 22. <…> И второе правило: энергия наступающего года будет действовать с 1 января, а энергия вашего личного аркана начнет действовать с вашего дня рождения», — уточняет таролог.

Расшифровка значений арканов

Цифра один

Это энергия старшего аркана «Маг». Это мощный год для любых начинаний, для смелых и активных действий, для развития и для обучения. Если решитесь на смену работы, выбирайте вариант, который потребует от вас больше самостоятельности, чем командная работа.

Цифра два

Это «Верховная Жрица». Год замечательно подходит для обучения или работы в сфере психологии или эзотерики. Также если речь идет о секретных техниках или работе с данными.

«В этот год в вашу жизнь может прийти информация, которая существенным образом повлияет на нее. А в работе успех принесет не лидерство и инициатива, а стратегия серого кардинала», — объясняет Настя Нескучная.

Цифра три

Старший аркан «Императрица». В этот год на первое место выходит семья, дети и быт. Благоприятны заключения браков и рождение детей. Также успех ждет в работе.

Цифра четыре

Старший аркан «Император». Год замечательно подходит для того, чтобы разложить в своей жизни все по полочкам и навести в ней идеальный порядок. Также это год активных действий в работе и продвижение по карьерной лестнице.

Цифра пять

Старший аркан «Иерофант». Это год духовного развития и роста, поэтому особых материальных подарков и благ от него ждать не стоит.

«Здесь могут решаться вопросы, связанные с духовным ростом, традициями, обучением. На уровне семейных событий это может быть крещение или венчание», — рассказывает нумеролог.

Цифра шесть

Старший аркан «Влюбленные». Этот год научит вас выбирать и нести ответственность за свой выбор. Будет множество ситуаций, где вы будете вынуждены выбирать место работы, хобби, окружение и тому подобное.

Если вы в поиске второй половинки, год может преподнести вам подарок в виде судьбоносной встречи.

Цифра семь

Энергия старшего аркана «Колесница». Это год дорог, движения вперед, цели и карьеры. Он потребует от вас собранности и управления ситуацией. В этот год ускоряется любое движение. Это прекрасная возможность расти по карьерной лестнице или решиться на переезд.

Цифра восемь

Старший аркан «Справедливость». Основной посыл этого года — личная ответственность за все совершенные поступки. Год неоднократно будет проверять на совесть и на порядочность. В событийном плане вы можете получить защиту и поддержку, решить юридические вопросы или судебные дела в свою пользу, если это будет справедливо.

Цифра девять

Энергия старшего аркана «Отшельник». Это год мудрости, накопление опыта, обучения, написания книг или научных работ. Вас может потянуть быть скромнее, чаще меняться и меньше общаться.

Цифра десять

Старший аркан «Колесо Фортуны». В буквальном смысле — это год удачи! В вашей жизни будут появляться нужные люди и нужные возможности. Вы и сами будете оказываться в нужном месте в нужное время. Ловите удачу за хвост.

«Год особенно благоприятен, если вы работаете в сфере продаж, занимаетесь финансами. Также благоприятно развивать бизнес и путешествовать», — отмечает таролог.

Цифра 11

Старший аркан «Сила». Год подарит вам смелость, прилив жизненных сил и позволит легче справляться с трудностями. А все препятствия, которые будут появляться в этом году, будут направлены на то, чтобы вы пробудили в себе упорство, силу и одержали победу.

Цифра 12

Старший аркан «Повешенный». Это год переосмысления своих ценностей и глубоких размышлений. Стоит бережно относиться к собственным силам и ресурсам. Следует не прощаться с людьми, а менять свое отношение к ситуации и взгляд на вещи.

В этом году вы по-новому можете взглянуть на происходящее в своей жизни.

Цифра 13

Старший аркан «Смерть». Это год серьезных перемен в важной для вас сфере на данный момент или в нескольких сразу. Не цепляйтесь за старое, а идите в новое.

«В событийном плане это может быть перерегистрация фирмы, переезд в другой город или страну, переход с одной должности на другую или даже кардинальная смена работы», — рассказывает специалист.

Цифра 14

Старший аркан «Умеренность». Это год покоя и стабильности. Как раз в это время не стоит планировать чего-то глобального, расширения бизнеса или смены места жительства. Вас может потянуть ко всему естественному и натуральному. Благоприятно заниматься творчеством и своим здоровьем.

Цифра 15

Старший аркан «Дьявол». У вас появится шанс заявить о себе и проявить на полную мощность свое обаяние. Вы легко притянете нужных людей и возможности, вырастите в доходе. Есть шанс обрести популярность и известность. Однако не стоит использовать других в корыстных целях и заключать сделки с совестью.

Цифра 16

Старший аркан «Башня». Это год очищения, расхламления и освобождения. Год довольно резких перемен. Возможны даже увольнения и расставания.

Старайтесь воспринимать происходящее философски. Это единственная удачная для вас стратегия. Благоприятно в этот год заниматься строительством или решать вопросы с недвижимостью.

Цифра 17

Старший аркан «Звезда». Этот год хорош для творчества, развития собственных способностей и публичности. У вас есть шанс проснуться знаменитым.

Благоприятная атмосфера для того, чтобы воплотить собственные идеи и работать со средствами массовой информации. В этот год могут исполняться заветные желания и мечты.

Цифра 18

Энергия старшего аркана «Луна». Интересный год, когда обостряется интуиция, и довольно часто вам могут сниться вещие сны. Это год, когда нужно научиться управлять своими мыслями, потому что именно в этот период они могут материализоваться особенно быстро.

Избегайте сплетен и сомнительных тем. Благоприятно заниматься собой и домом. Также этот период хорош для беременности.

Цифра 19

Старший аркан «Солнце». Это год хороших новостей и возможностей обрести свой статус, популярность и успех. Вы найдете свое место под солнцем.

Это прекрасное время для того, чтобы создать новое или укрепить уже сложившиеся отношения. Год хорош для того, чтобы запланировать свадьбу, рождение ребенка или какое-то масштабное путешествие.

Цифра 20

Энергия старшего аркана «Страшный Суд». Этот год настраивает на серьезные изменения даже глобальные. В событийном плане это могут быть смена работы, должности, переквалификации, экзамены, судебные дела, развод или заключение брака.

Год благоприятен для того, чтобы развивать семейный бизнес, укреплять родственные связи и заботиться о близких.

Цифра 21

Старший аркан «Мир». Это год расширения, масштабных результатов и подарков. Благоприятно получать образование, изучать иностранные языки и современные технологии, путешествовать (желательно за границу) и обзаводиться новыми полезными знакомыми.

В личном плане этот год благоприятен для создания семьи, заключения брака и рождения детей.

Цифра 22

Энергия старшего аркана «Шут». Это год, когда судьба дарит возможность начать жить с чистого листа и обнулиться. Будьте открыты новому, разрушайте стереотипы, меняйте мышление и окружение. Только так к вам придут желаемые перемены.

В событийном плане год может принести перемены в работе. Например, уход из найма на фриланс или открытие своего собственного дела. А также новые знакомства, путешествия и рождение детей.

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