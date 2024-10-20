Умер актер Николай Седнев

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Он снимался в сериалах «Нюхач», «Пляж» и «Одесса-мама».

Умер актер Николай Седнев

Фото: Из открытых источников

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Актер Николай Седнев скончался на 73-м году жизни. Печальное известие опубликовала Одесская киностудия на своем Telegram-канале.

«Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — отмечается в сообщении студии.

Седнев окончил учебную программу при Одесской киностудии, а позднее — факультет кинорежиссуры национального университета театра, кино и телевидения в Киеве.

Российскому зрителю актер известен по ролям в сериалах «Нюхач», «Одесса-мама», «Стреляй немедленно!», «Пляж» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов». Сердце артиста остановилось еще месяц назад, но известно об этом стало лишь сейчас. Армен Степанян снялся в таких проектах, как: «Последний из Магикян», «Карпов», «Домашний арест» и «Девушки с Макаровым» и другие. Всего на его счету 13 ролей, а последней работой стали съемки в сериале «Ткачевы на связи», который вышел прошлым летом.

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