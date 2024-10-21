Ходячие мертвецы, оборотни и кровавые медсестры: в Чили прошел традиционный парад зомби

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Традиционный парад зомби состоялся в Чили

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Мероприятие проводится уже более десяти лет.

Традиционный парад зомби состоялся в Чили. Об этом пишет CNN.

В столице страны Сантьяго уже на протяжении десяти лет за две недели до празднования Хэллоуина проходит необычное мероприятие. Люди в костюмах различных монстров выходят на улицы города.

Жуткая традиция берет свое начало в 2001 году. В этот день местные жители веселятся, ни в чем себе не отказывая. К тому же, мероприятие также стало отличной возможностью проявить свои творческие способности в полной мере, ведь готовый костюм купить могут не все, зачастую наряд создается именно вручную.

В этом году восставшие мертвецы, оборотни, вампиры и прочая нечисть вели себя особо активно. Они не стеснялись камер и старались показать себя во всей красе. Костюмированные жители столицы подходили к прохожим, остановившимся посмотреть на шествие, и играли с ними… в соответствии с задуманным образом.

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