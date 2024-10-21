Лежала под дверью квартиры 8 дней: Сергей Жуков рассказал о безумных фанатках

В начале карьеры пороги квартиры артиста обивали поклонницы.

Солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в прошлом сталкивался с неадекватным поведением со стороны фанаток. Одна из них, например, лежала под дверью его квартиры целых восемь дней! Об этом артист рассказал в интервью телеведущей Юлии Меньшовой.

В молодости, когда коллектив был на пике популярности, Жуков страдал от внимания молодых девушек. Его первой жене Елене Добындо даже приходилось открывать дверь с ружьем в руках, потому что поступали угрозы облить ее кислотой.

«Это физически становилось напряженным. Потому что одно дело любить на расстоянии, говорить: „Люблю тебя“. Другое дело даже на концерте покричать, повизжать, поплакать. А третье дело — это, образно говоря, когда ты открываешь утром дверь, чтобы выйти, а дверь не открывается. Просто там лежит девочка, и она лежит уже восьмой день в подъезде», — вспоминал Жуков.

Певец звонил участковому, который проводил беседу с фанаткой, ее отправляли обратно домой, но вечером она снова возвращалась.

С каждым разом ситуация становилась все тяжелее. Жена ругалась, боялась за ребенка, соседи были недовольны, потому что приходили посторонние люди и расписывали романтическими посланиями стены подъезда. А потом появлялся невроз и страх, ведь приходилось проверять машину на предмет опасных вещей.

«В этот момент либо ты трансформируешься в скотину, которая вообще просто плевать хотела на все, что происходит. Либо рождается новая безумная любовь к этой спящей девочке на твоем пороге. И ты понимаешь, что она не справляется», — сказал Жуков.

Певец решил, что больше так продолжаться не может, он решил поговорить с этой поклонницей. Она призналась, что поставила перед собой цель — каждый день получать от него автограф. Он пообещал это делать, но чтобы она не сидела перед его квартирой, а они встречались на улице. Спустя время девочка перестала его караулить, потому что спокойно переросла этот период влюбленности.

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