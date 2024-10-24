«Это просто защита»: SHAMAN объяснил желание зарегистрировать бренд «Я русский»

На ранке было много попыток выпускать продукцию с таким логотипом, вплоть до крысиного яда.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» для защиты своей репутации. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru во время репетиции этно-оперы «Князь Владимир».

Исполнитель подал две заявки в Роспатент с просьбой закрепить за ним исключительные права на выражение «Я русский». После выпуска песни с аналогичным названием, эта фраза стала очень популярной и, как указал Дронов, стала ассоциироваться с его именем.

Но вместе с тем на ранке стало появляться очень много сувениров ненадлежащего качество с такой надписью. Например, попытка зарегистрировать этот товарный знак была два года назад. Тогда она не увенчалась успехом.

«Это вы знаете о такой попытке. А я знаю о гораздо больших попытках это сделать. От разных компаний, разных предпринимателей, которые могли бы использовать как им вздумается», — рассказал SHAMAN.

Некоторые компании хотели под таким логотипом выпускать косметику, лекарства и даже крысиный яд. Для Ярослава это было большой неожиданностью.

«Это просто защита. Потому что представляете, если бы это у них получилось? Как бы они могли использовать это словосочетание, бренд „Я русский“? В выгодных для себя целях, против меня», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца.