Все относительно: Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 20 0

Мусагалиев уверен, что популярность КВН снизится после смерти Маслякова

Все относительно: Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитый телеведущий скончался 8 сентября на 83-м году жизни.

Комик Азамат Мусагалиев выдвинул свои предположения о будущем КВН после смерти бессменного ведущего телеигры Александра Маслякова. Об этом он сообщил на шоу Артемия Лебедева в сети.

Согласно его предположению, КВН будет существовать.

«Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — добавил комик.

Мусагалиев также вспомнил, как в его время главной целью всех комиков на КВН заключалась в том, чтобы «успеть поиграть при Маслякове». И ему выпал такой шанс, ведь Александр Васильевич был сильным мастером.

О кончине заслуженного деятеля искусств РФ стало известно 8 сентября. С 1964 по 2022 год (за исключением периода закрытия программы с 1972 по 1986 годы) он являлся бессменным ведущим КВН. За это время он успел получить множество наград и создать творческое объединение «АМиК».

Покинул свой пост Александр Васильевич только после обнаружения в легких неоперабельной опухоли, найденной после перенесенного им COVID. Телеведущий скончался в Москве на 83-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наследие оставил после себя телеведущий Александр Масляков.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Западный аналитик назвал русский танк Т-72 величайшим в мире
3:40
Все относительно: Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова
3:20
Актрису Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в больницу
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
2:42
В Молдавии подводят итоги президентских выборов
2:22
Президент ОАЭ посетил гимназию в Москве

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
«Если повезет»: Джон Шиптон рассказал о своих культурных планах в России
Хайп или потребность? Игорь Крутой рассказал, почему популярны народные песни
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака