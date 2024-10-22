Все относительно: Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

Знаменитый телеведущий скончался 8 сентября на 83-м году жизни.

Комик Азамат Мусагалиев выдвинул свои предположения о будущем КВН после смерти бессменного ведущего телеигры Александра Маслякова. Об этом он сообщил на шоу Артемия Лебедева в сети.

Согласно его предположению, КВН будет существовать.

«Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — добавил комик.

Мусагалиев также вспомнил, как в его время главной целью всех комиков на КВН заключалась в том, чтобы «успеть поиграть при Маслякове». И ему выпал такой шанс, ведь Александр Васильевич был сильным мастером.

О кончине заслуженного деятеля искусств РФ стало известно 8 сентября. С 1964 по 2022 год (за исключением периода закрытия программы с 1972 по 1986 годы) он являлся бессменным ведущим КВН. За это время он успел получить множество наград и создать творческое объединение «АМиК».

Покинул свой пост Александр Васильевич только после обнаружения в легких неоперабельной опухоли, найденной после перенесенного им COVID. Телеведущий скончался в Москве на 83-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наследие оставил после себя телеведущий Александр Масляков.