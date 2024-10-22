Сбили по ошибке? Что известно об упавшем самолете в Судане, на борту которого могли быть россияне

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Самолет в Судане, предположительно, с россиянами на борту могли сбить по ошибке

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов;5-tv.ru

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Посольство РФ пока не подтверждает информацию о нахождении граждан страны в Ил-76. Однако первые данные о грузовом судне уже есть.

Грузовой Ил-76 в Судане, на котором предположительно были россияне, могли сбить по ошибке, приняв за военный борт. Такую версию озвучила группа независимых журналистов, которая освещает многомесячную гражданскую войну в этой стране.

По их данным, ракету выпустили Силы быстрого реагирования Судана, представляющие одну из сторон конфликта. Они были уверены, что сбили самолет, переоборудованный их противниками в бомбардировщик. На самом же деле, разбился грузовой Ил-76, зарегистрированный в Киргизии, который к тому же мог везти помощь самим повстанцам.

Самолет сгорел, и никто из экипажа не выжил. При этом на месте ЧП нашли документы на двух россиян, работающих в сфере грузоперевозок: это Антон Селиванец и Виктор Гранов. Российское посольство проверяет информацию об их нахождении на борту.

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