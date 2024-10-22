Стало известно имя заказчика покушения на убийство Аликхаджиева

Полиция задержала Омарходжаева — заказчика покушения на Аликхаджиева
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Киллер выпустил в чиновника три пули, две из которых попали в цель.
Установлен заказчик покушения на убийство помощника депутата Государственной думы Шерипа Аликхаджиева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Предполагаемым заказчиком покушения на помощника депутата Аликхаджиев стал 45-летний Башир Омарходжаев. Кроме того, ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ киллер Василий К., стрелявший в Аликхаджиева, имеет украинское гражданство, добавил наш собеседник.
По информации 5-tv.ru, покушение на чиновника произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района. Киллер выпустил три пули с веранды дома Аликхаджиева через окно, две из которых попали в помощника депутата, его ранило в области шеи и груди.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, а сам нападавший успел скрыться.
Во вторник, 22 октября, стало известно о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика убийства Шерипа Аликхаджиева. Как сообщили в пресс-службе МВД России, задержанных доставили в следственные органы.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из дома Аликхаджиева, в котором на него было совершено покушение.
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