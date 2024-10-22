Стало известно имя заказчика покушения на убийство Аликхаджиева

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 27 0

Полиция задержала Омарходжаева — заказчика покушения на Аликхаджиева

Стало известно имя заказчика покушения на убийство Аликхаджиева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Киллер выпустил в чиновника три пули, две из которых попали в цель.

Установлен заказчик покушения на убийство помощника депутата Государственной думы Шерипа Аликхаджиева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предполагаемым заказчиком покушения на помощника депутата Аликхаджиев стал 45-летний Башир Омарходжаев. Кроме того, ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ киллер Василий К., стрелявший в Аликхаджиева, имеет украинское гражданство, добавил наш собеседник.

По информации 5-tv.ru, покушение на чиновника произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района. Киллер выпустил три пули с веранды дома Аликхаджиева через окно, две из которых попали в помощника депутата, его ранило в области шеи и груди.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, а сам нападавший успел скрыться.

Во вторник, 22 октября, стало известно о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика убийства Шерипа Аликхаджиева. Как сообщили в пресс-службе МВД России, задержанных доставили в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из дома Аликхаджиева, в котором на него было совершено покушение.

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