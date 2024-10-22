Задержаны предполагаемые в организации покушения на помощника депутата Думы

Шерипа Алихаджиева пытались застрелись в собственном доме в Подмосковье.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, нападение было совершено в Подмосковье. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины», — написала она.
Задержанных доставили в следственные органы.
Как рассказывал источник 5-tv.ru, все произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района. Помощник депутата находился на веранде дома, когда неизвестный открыл стрельбу в его сторону. Как рассказали в ГСУ СКР по Подмосковью, киллер выпустил пули через окно.
В итоге Алихаджиева доставили в больницу с двумя огнестрельными ранениями. Врачи провели операцию и перевели его в реанимацию. По данным правоохранителей, помощник депутата ранен в голову и поясницу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что члена террористической группировки с гранатой задержали в Ингушетии.
Читайте также
66%
-0.33 104.40
-0.46
Нашли ошибку?