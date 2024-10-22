Задержаны предполагаемые в организации покушения на помощника депутата Думы

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Шерипа Алихаджиева пытались застрелись в собственном доме в Подмосковье.

Задержаны предполагаемые в организации покушения на помощника депутата Думы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, нападение было совершено в Подмосковье. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины», — написала она.

Задержанных доставили в следственные органы.

Как рассказывал источник 5-tv.ru, все произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района. Помощник депутата находился на веранде дома, когда неизвестный открыл стрельбу в его сторону. Как рассказали в ГСУ СКР по Подмосковью, киллер выпустил пули через окно.

В итоге Алихаджиева доставили в больницу с двумя огнестрельными ранениями. Врачи провели операцию и перевели его в реанимацию. По данным правоохранителей, помощник депутата ранен в голову и поясницу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члена террористической группировки с гранатой задержали в Ингушетии.

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