Сразу три группы: 60 малышей заразились сальмонеллезом в детском саду в Петербурге

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Уголовное дело возбуждено после вспышки сальмонеллеза в детсаду в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело, проверку проводит Роспотребнадзор.

Уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено в Петербурге после массового заражения сальмонеллезом в детском саду.

Заболели три группы, это около 60 малышей, и несколько воспитателей. Дошкольное учреждение закрыто на карантин. По словам родителей детей, проблема, скорее всего, в качестве мяса, которое давали в саду на обед на прошлой неделе.

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку, в столовой взяты пробы готовых блюд. Деятельность поставщика питания — компании «Артис» — временно приостановлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Карелии арестован повар, готовивший шаурму с сальмонеллами. Возможно, по его вине в кафе быстрого питания отравились почти 100 человек.

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Сразу три группы: 60 малышей заразились сальмонеллезом в детском саду в Петербурге

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